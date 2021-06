Dakar, 29 juin (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM) signale qu’au courant de cette nuit, des amas de nuages plus ou moins denses aborderont le pays par l’Est et pourraient par conséquent occasionner des pluies faibles au Sud-est.



Mercredi, ajoute l’agence dans une prévision à très courte échéance, ’’le temps restera plutôt ensoleillé avec néanmoins des possibilités de manifestations pluvio-orageuses sur la partie orientale du territoire’’.



Selon le bulletin transmis à l’APS, ’’la chaleur se maintiendra à l’intérieur du pays et particulièrement dans les zones Nord et Est où les pics de températures maximales varieront entre 37 et 42°C’’.



Il ajoute que les visibilités seront dans l’ensemble bonnes tandis que les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest.



OID/AKS