Dakar, 16 juin (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des amas nuageux à caractère orageux intéresseront, en fin de soirée et dans la matinée du samedi, l’extrême sud-est du territoire où ils pourraient occasionner des pluies. Toutefois, un temps ensoleillé prédominera sur le pays, dans le courant de la journée, indique l’Agence.

Elle signale que la sensation de chaleur se maintiendra à l’intérieur du territoire, principalement sur les localités Nord et Nord-est, où les maxi de la journée avoisineront 45°C à Podor et Matam.



Sur le reste du pays, les températures journalières varieront entre 29° à Dakar et 39°C au Centre, indiquent les prévisionnistes.