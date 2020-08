Dakar, 22 août (APS) - Un temps relativement stable devrait s’installer sur le territoire national durant les prochaines 24 heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





Toutefois, des pluies faibles pourraient être enregistrées par endroits dans les régions sud et les localités proches du littoral de cette partie du pays.

La chaleur va persister sur l’ensemble du territoire, avec des températures qui oscilleront entre 35 et 41°C à l’intérieur du territoire et 29 et 34°C sur le littoral.





Les visibilités s’annoncent ‘’généralement bonnes’’. Les vents dominants seront d’ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.