Dakar, 5 août (APS) - Les activités pluvio-orageuses attendues au cours des prochaines 24 heures seront limitées aux localités sud du pays avec des possibilités d’extension vers le centre-sud, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





Elle indique que "partout ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux à nuageux’’, situation en raison de laquelle "la chaleur sera moins sensible sur une bonne partie du territoire’’. Toutefois, sur les régions nord et est, "les températures maximales journalières oscilleront entre 34 et 38°C’’, signale l’agence dans une prévision à courte échéance.