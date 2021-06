Saint-Louis, 5 juin (APS) - Baye Salla Mar, président de l’Alliance des écologistes du Sénégal (ADES), prône une autre façon de vivre qui s’oriente vers des modes de production et de consommation durables.

’’Il nous faut imaginer une autre façon de vivre, nous recentrer sur l’essentiel, inventer une rencontre féconde avec nous-mêmes, faire la paix et essayer de vivre en harmonie avec la nature et nous orienter vers des modes de production et de consommation durables’’, a t-il dit dans un communiqué remis à l’APS à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement.



Dans cette note, le président de l’ADES qui a reçu récemment son récépissé, souligne que ’’dans nos pratiques de tous les jours, nous appauvrissons le patrimoine naturel’’.



’’Quand nous voyons la détresse des populations, les problèmes environnementaux, les catastrophes et les crises imputables au climat, la dégradation des écosystèmes, on sent nettement qu’il y a beaucoup de choses qui vont dans la mauvaise direction’’, ajoute t-il.



Selon lui, ’’la restauration des écosystèmes peut prendre de nombreuses formes : planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes, etc’’.



