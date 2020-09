Saint-Louis, 8 sept (APS) – Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, entame à partir de jeudi une tournée de 48 heures dans la région de Saint-Louis (nord) dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, a appris l’APS.



Il participera notamment aux activités de reboisement prévues dans la commune de Saint-Louis et effectuera une visite du bornage de la forêt classée de Rao, rapporte un communiqué parvenu à l’APS.



Le ministre de l’Environnement et du Développement durable procédera également à la plantation d’ombrages dans l’espace de Baytimal de Mpal à l’entrée de Saint-Louis et va lancer la mise en service d’un système de collecte des ordures ménagères à l’échelle communale, indique la même source.



