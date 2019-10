Dakar, 12 oct (APS) – Les populations de Ndar Toute, un quartier de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis (nord), ont lancé samedi des opérations de nettoiement et d’aménagements des berges du fleuve Sénégal, a constaté l’APS.



Il s’agit de journées d’investissement humain organisées en partenariat avec l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). L’opération a été lancée au cours d’une cérémonie présidée par Alioune Badara Diop, un adjoint du maire de Saint-Louis, et non moins directeur général de l’Office des lacs et cours d’eau (OLAC).



Oumar Sow, président du Conseil de quartier de Ndar Toute a indiqué que le nettoiement allait concerner les berges du fleuve, sur toute la Langue de Barbarie, notamment les quartiers de Guet Ndar, Santhiaba, Goxu Mbathie avec pour objectif de rendre tous ces quartiers davantage propres.



‘’Les berges du fleuve sont aujourd’hui infestées d’immondices, de déchets et même d’ordures ménagères, pullulant négativement le fleuve, pouvant engendrer des maladies et un cadre de vie négatif pour les populations’’, a-t-il expliqué.



Il a lancé appel aux populations de toute la Langue de Barbarie, afin qu’elles s’impliquent pleinement dans le but de rendre propre la berge et ses environs par des actions de lutte contre l’insalubrité.



Oumar Sow a indiqué que ces journées de nettoiement et d’aménagement des Berges du fleuve, sont appuyées par l’OMVS, dont la direction de la documentation et des archives (CDA), se trouve à proximité du quartier Ndar Toute.



Le directeur du centre de documentation et des archives de l’OMVS, Babacar Diongue, a salué la tenue de ces journées de nettoiement et d’aménagement des Berges du fleuve, avant de rappeler que l’OMVS a inscrit ‘’la protection environnementale du fleuve Sénégal’’ dans ses missions.



