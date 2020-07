Sédhiou, 21 juil ( APS ) –Les travaux d’aménagement de la place de l’Indépendance de Sédhiou ont été lancés ce lundi par le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique en collaboration avec la mairie, a constaté l’APS.

Ces travaux entrent dans le cadre d’un programme d’embellissement des villes et de réalisation d’un bon cadre de vie dans les villes de l’intérieur du pays.



Le site, d’une superficie de 1266 m2 , est situé situé à quelques mètres des locaux de la préfecture de Sédhiou.

Une tribune agora et des toilettes seront aménagées sur cette place dont la surface sera revêtue d’un pavage et de fleurs, a expliqué Kaba Camara, le chef de la délégation de la Direction des paysages urbains et des espaces publics du ministère.