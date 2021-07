Dakar, 16 juil (APS) - L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et l’Unité de gestion et de coordination de déchets solides (UCG) ont signé une convention de partenariat visant à réduire les déchets plastiques dans l’ensemble de la filière touristique, indique un communiqué parvenu à l’APS.



‘’L’objectif principal de cette convention est de réduire les déchets notamment plastiques dans l’ensemble de la filière touristique en s’attaquant aux causes profondes de la pollution. Ce partenariat va permettra également une meilleure prise en charge de la propreté et l’amélioration du cadre de vie.’’, rapporte la source.



Elle rappelle que le cadre de vie est devenu un enjeu incontournable des politiques publiques, car étant un levier majeur de compétitivité et d’attractivité territoriale.



L’ASPT, ‘’dans l’exécution de ses missions a toujours été confrontée à la problématique de l’insalubrité des pôles touristiques et plages, qui constitue un frein à la promotion de la destination Sénégal’’, souligne le communiqué.



‘’Chaque année, des quantités importantes de déchets plastiques se retrouvent dans nos océans, nos cours d’eaux et sur nos belles plages’’, déplore l’ASPT, qui fait savoir que le tourisme se déroulant dans nos zones côtières exige des attitudes éco-responsables, mais aussi un dispositif de gestion des déchets.



C’est pourquoi, l’ASPT et l’UCG vont mettre en œuvre une stratégie globale de développement, de promotion et d’image, peut-on y lire.



La structure en charge de la promotion touristique au Sénégal déclare que la lutte contre la pollution est une étape non négligeable et contribue à la préservation de la Destination Sénégal, dans un contexte de relance du secteur touristique fortement impacté par la Covid-19.



L’ASPT informe, d’après le document qu’elle va engager les différents maillons de la chaîne de valeur touristique (prestataires d’hébergement, voyagistes etc.) dans une démarche dont l’objectif est de limiter l’empreinte écologique et l’impact des hommes sur l’environnement.



Des campagnes de nettoiement dans les sites touristiques majeurs et de sensibilisation à travers le programme ‘’Yété » vont matérialiser la volonté de synergies d’actions des deux parties.





AT/AKS