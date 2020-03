Dakar, 28 fév (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit une soirée de vendredi étoilée et une prédominance de la chaleur sur fond de ciel dégagé le lendemain.



’’Au courant de la soirée, le ciel restera étoilé sur l’ensemble du territoire. Cependant à partir de l’après-midi du samedi, un temps ensoleillé prédominera sur le Nord du pays, laissant le reste du territoire sous un ciel dégagé’’, indique un bulletin de prévision de la structure transmis à l’APS.



Ainsi, la chaleur sera beaucoup plus ressentie sur les localités situées à l’intérieur du pays, où les maxi de la journée évolueront entre 39 et 42° C par endroits, alors qu’à Dakar et ses environs, cette sensation de chaleur sera moins soutenue, rapporte le document.



L’ANACIM indique que la fraicheur nocturne et matinale sera localement ressentie sur les régions Sud et Nord du territoire.



Elle assure que les visibilités seront globalement bonnes, malgré la présence de particules de poussière en suspension sur l’Est et Centre-est du pays.



AKS/OID