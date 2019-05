Dakar, 22 mai (APS) – La chaleur se maintiendra sur les régions de l’intérieur, tandis que le thermomètre sera plus clément sur les zones proches du littoral, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCAM), dans un bulletin météo pour les 24 heures à venir.

L’ANACIM signale qu’il fera surtout chaud sur "les régions est, nord et sud où les températures maximales varieront entre 39 et 44°C".

"Par contre, sur les régions proches du littoral, la chaleur sera moins soutenue. La fraîcheur nocturne et matinale restera sensible sur les localités Nord du territoire, particulièrement à Podor, Saint-Louis et Dakar avec des températures minimales qui oscilleront entre 18 et 20°C", ajoutent les prévisionnistes.

Ils annoncent que le ciel sera dégagé sur l’ensemble du territoire avec des passages nuageux qui évolueront par endroits et précisent que les visibilités seront généralement bonnes, avec des vents d’intensité faible à modérée et de secteur sud-ouest sur la partie sud et nord-ouest sur le reste du pays.