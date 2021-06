Toubacouta, 6 juin (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé, samedi, que son département va recruter 200 agents en 2022 pour renforcer ses effectifs de gardes.

’’Ces agents, a-t-il indiqué, seront répartis entre la Direction des Eaux et forêts et chasses, de la Conservation des sols, et la Direction des Parcs et des Aires marines protégées’’.



Ces agents viendront s’ajouter aux 400 déjà recrutés en 2020 et en 2021 dans le cadre d’un programme spécial de recrutement pour renforcer les effectifs de garde du ministère, a précisé M. Sall.

Il s’entretenait avec des journalistes au terme d’une visite d’un des postes de contrôle de l’Aire marine protégée (AMP) de Bamboung à Toubacouta (Fatick), à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement, édition 2021.

’’Ce qui nous fera un recrutement de 600 agents au cours de ces trois dernières années’’, a dit le ministre en présence des autorités administratives et des élus locaux de la région de Fatick.

Il a annoncé que dans les jours à venir le ministère va organiser la cérémonie de remise d’épaulettes aux agents déjà recrutés dans le cadre de ce programme spécial.



Se réjouissant de sa visite à l’AMP de Bamboung, il a promis de tout faire pour ’’renforcer les moyens en logistiques et en ressources humaines’’ de cette aire protégée d’une superficie de 7000 hectares.

Elle est située dans la partie sud du Delta du Saloum, dans la région de Fatick.

