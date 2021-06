Toubacouta, (fatick) 6 juin (APS) - La dégradation du Delta du Saloum, une zone éco-géographique située dans le département de Foundiougne (Fatick), a atteint plus 25%, a déploré, samedi, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.



’’Ici dans la zone éco-géographique du Delta du Saloum, qui héberge sur 64000 ha, l’une des plus belles formations de mangrove du Sénégal, la dégradation a atteint depuis 1980, plus de 25% des superficies couvertes’’’’, a dit M. Sall.

Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l’Environnement dont le thème de l’édition 2021 est ’’Restauration des écosystèmes’’.

’’Cette situation s’explique surtout par une exploitation abusive des ressources procurées par les mangroves qui jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique local’’’, a-t-il expliqué en présence des autorités administratives et locales de la région.

Il a souligné que ’’la préservation des écosystèmes et la restauration des espaces dégradés nous interpellent plus que jamais’’, rappelant les ’’importants efforts’’ déployés par le Sénégal entre 2012 et 2020.

Sur cette période, a-t-il souligné, ’’6 nouvelles aires marines communautaires protégées (AMP) ont été créées en plus du classement inédit depuis plus de 50 ans, de 9 nouvelles forêts’’.

’’Toutes ces actions viennent renforcer l’opérationnalisation du PSE Vert, (…) initiative majeure, qui au-delà, de sa dimension environnementale, offre l’opportunité d’intensifier la reforestation durable du territoire national et de créer des milliers d’emplois verts pour la jeunesse de notre pays’’, a dit le ministre..

A ce propos, il a réitéré l’ambition de l’Etat de recruter prochainement 10000 jeunes pour appuyer les efforts de lutte contre la déforestation, les feux de brousse, contre le péril plastique qui ’’est une grave menace pour nos écosystèmes et la santé des populations’’.

Le thème de cette édition, "Restauration des écosystèmes", est ’’un appel au rétablissement de l’harmonie dans notre relation avec la nature’’, a estimé Abdou Karim Sall.



Il s’agit aussi d’un appel à la mobilisation générale pour intensifier l’action en faveur de la restauration des écosystèmes dégradés à l’échelle mondiale, a t-il dit.

Selon lui, ’’c’est aussi une invite à une prise de conscience individuelle et collective pour relever les défis pressants auxquels l’humanité fait face, notamment la pandémie du Coronavirus et le changement climatique’’.

Avant la cérémonie officielle de la JME, le ministre a procédé à l’inauguration du siège de la Mutuelle d’épargne et de crédit de la Réserve communautaire du Delta du Saloum dans la commune de Toubacouta.

Il a égélement effectué une visite au niveau de la réserve privée de Fathala.