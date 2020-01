Dakar, 22 janv (APS) – La troisième édition des Journées de l’agroécologie, à l’initiative de la Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal (DYTAES), sera organisée à Dakar du 30 au 31 janvier, a-t-on appris des organisateurs



Ces journées poursuivent l’objectif de consolider la transition agroécologique au Sénégal par un dynamique national multi-acteurs, selon la même source



La première journée sera consacrée essentiellement à la présentation en plénière du processus de co-construction du document de contribution à la politique nationale sur la Transition Agroécologique et des principales recommandations pour aller à l’échelle, lit-on sur les termes de référence (TDR) de la rencontre,



‘’La seconde journée sera consacrée à des travaux de groupes sur l’opérationnalisation des recommandations du document de contribution. Les productions de ces groupes seront restituées en plénière, puis synthétisées par un modérateur pour l’adoption d’une feuille de route commune’’, ajoute le texte.



Les journées seront clôturées par la Soirée de l’Agroécologie au Grand Théâtre avec la participation de plusieurs milliers de producteurs et des plus Hautes autorités de l’Etat.



‘’Ce sera l’occasion de remettre à Macky Sall, Président de la République du Sénégal, le document de contribution de la société civile à la politique nationale sur la TAE et de partager avec le grand public les meilleures expériences Agroécologiques’’, note-t-on dans les TDR.