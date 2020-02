Dakar, 3 fév (APS) – Un ciel ensoleillé sera de mise les prochaines 24 heures sur toute l’étendue du territoire, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM).



Ce temps sera accompagné par une sensation de chaleur qui se maintiendra sur l’intérieur du pays, avec des pics de températures pouvant osciller entre 37° et 43°C, indique la structure dans un bulletin de prévisions à courte échéance.



L’ANACIM indique que la fraicheur nocturne et matinale sera plus marquée sur les régions proches du littoral où les températures nocturnes tourneront autour de 18° C.



Les visibilités seront globalement bonnes, et pourraient être néanmoins légèrement réduites par de la brume humide à Dakar, au Cap-skirring et à Ziguinchor, le lendemain au matin, souligne le document reçu à l’APS.



