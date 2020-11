Dakar, 12 Nov( APS) - L’ Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’un ’’Ciel étoilé’’ devrait être attendu cette nuit sur l’ensemble du territoire national.



’’Le ciel sera dégagé durant la journée de demain’’, indiquent les prévisionnistes dans un bulletin météo de courte échéance.



Ils annoncent cependant que ’’la chaleur restera ressentie sur le pays notamment dans les régions intérieures du territoire où les températures maximales pourraient atteindre entre 36 et 39°C.’’



’’Les visibilités seront généralement bonnes, toutefois de la brume humide pourrait être attendue sur le sud-ouest du territoire’’, selon le bulletin météo de l’ANACIM.



Il indique que ’’les vents seront de secteur Ouest à Est et d’intensités faibles à modérées.’’