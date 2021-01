Dakar, 21 jan (APS) – Le ciel restera globalement dégagé à partir des prochaines quarante-huit heures sur l’ensemble du territoire, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



‘’Le temps chaud sera surtout ressenti à l’intérieur du pays, plus particulièrement dans les localités centre, est et sud où les valeurs les plus élevées seront enregistrées’’, indique la même source.

Selon elle, la fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur la quasi-totalité du territoire, avec des minima qui varieront entre 16°C à Mbour (ouest) et 22°C à Tambacounda (est).

Elle précise que les visibilités seront généralement bonnes, mais elles pourraient toutefois être légèrement réduites par de la poussière en suspension sur la zone nord, est et localement sur le littoral nord du pays.

‘’Les vents seront d’une intensité faible ou modérée’’, ajoute l’ANACIM.

SG/MD