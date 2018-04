Dakar, 29 avr (APS) - Le ciel sera "majoritairement dégagé" sur une bonne partie du territoire au cours des prochaines 24 heures, avec toutefois des voiles de nuages qui se défileront en fin d’échéance sur les localités nord-ouest, rapporte l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







La sensation de chaleur sera davantage marquée dans les régions de l’intérieur où les températures atteindront des valeurs de 41° à 45° C dans les zones centre et sud prévoit-elle.





L’ANACIM s’attend par contre à un temps relativement clément sur le littoral et à une fraîcheur nocturne et matinale sensible sur le long du littoral et la zone nord où des températures minimales de 17° à 20° C seront relevées.





Les visibilités resteront généralement bonnes et les vents seront de secteur Nord à Nord-ouest et d’intensités faibles à modérées soutiennent les prévisionnistes météo.