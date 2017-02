Dakar, 11 fév (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit un ciel partiellement nuageux à couvert sur l’ensemble du territoire au courant des prochaines 24h.







La sensation de chaleur sera de mise sur les régions de l’intérieur, notamment sur les régions Centre et Sud-est où les températures diurnes varieront entre 33 et 37°C, lit-on dans la prévision à courte échéance de l’Agence qui s’attend par contre à un temps clément à Dakar.

La sensation de fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur une bonne partie du pays, notamment sur le long du littorale et les régions Nord où les plus basses températures seront enregistrées, relèvent les prévsionnistes météo.

Ils soulignent que les visibilités seront légèrement bonnes et les vents seront généralement de Nord et d’intensités faibles à modérées.