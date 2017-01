Dakar, 11 jan (APS) – Le ciel restera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 36 heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Toutefois, à partir de jeudi après-midi, le temps deviendra progressivement ensoleillé" , prévoit l’agence dans un bulletin de prévision transmis à l’APS. Elle annonce que "les températures diurnes seront légèrement en baisse, notamment dans les localités nord-est et celles proches du littoral Nord".

Elle ajoute aussi que la fraîcheur nocturne et matinale sera de mise sur l’ensemble du territoire, particulièrement à Podor, Matam, Kolda, Thiès et Kédougou, où les minima les plus bas seront relevés.

"Les visibilités seront généralement bonnes ; toutefois dans la journée du vendredi, la présence de particules de poussières sur les localités nord et centre du pays pourrait dégrader les visibilités sur le pays", renseignent les prévisionnistes.

Selon eux, les vents seront de secteur nord-est à est et d’intensité faible à modérée.