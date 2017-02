Dakar, 8 févr. (APS) - Un guide dont l’ambition est de contribuer à l’amélioration des prévisions météorologiques en Afrique de l’Ouest, a été présenté mercredi à Dakar, à l’initiative du chercheur anglais Douglas Parker et de sa collègue sénégalaise Mariane Diop Kane, qui ont coédité cette publication.

Intitulée "Meteorology of Tropical West Africa : The Forecaster’s Handbook" (Guide du prévisionniste)", cette publication est le résultat de plusieurs années de recherche et de collaboration internationale.

Des experts de l’université de Leeds (Grande-Bretagne) et de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) y ont contribué, de même que des spécialistes de l’ASECNA et de l’Université de Dakar.

"Ce manuel ou guide prévisionniste devrait améliorer les prévisions en Afrique de l’Ouest, réduire les impacts des catastrophes liées aux aléas climatiques, améliorer la qualité de vie des populations et promouvoir le développement économique", a déclaré le directeur général de l’ANACIM, Maguèye Marame Ndao, lors de la cérémonie de présentation.

M. Ndao juge "extrêmement important et utile" pour les prévisionnistes africains.

"Des prévisions météorologiques de qualité sont essentielles pour proposer des systèmes d’avertissement plus à même de protéger les personnes, les biens et les ressources en eau et alimentaires", a-t-il expliqué.

"C’est la première fois qu’un ouvrage exhaustif est produit pour la prévision sur une région de la taille de l’Afrique de l’Ouest", a signalé le directeur général de l’ANACIM.

Mariane Diop Kane, une des coéditrices du livre, est revenue sur les péripéties de la rédaction de l’ouvrage, "très bien documenté" selon lui, compte non tenu de son "aspect théorique et opérationnel".

Elle a listé les difficultés rencontrées, parmi lesquelles le manque de financement, avant d’annoncer la parution de l’ouvrage en mars à l’occasion de la Journée mondiale de la météorologie.