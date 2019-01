Dakar, 2 jan (APS) - Le temps sera légèrement brumeux avec des fines particules de poussière en suspension sous un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux au cours des prochaines 72 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACM).

Les températures seront ‘’globalement en baisse’’, alerte l’agence dans un bulletin météo reçu à l’APS. Elle souligne qu’un temps chaud perdurera sur la majeure partie du territoire, notamment sur les localités de l’intérieur où des pics de 36 à 38°C seront relevés.



La fraîcheur nocturne et matinale restera légèrement sensible sur les régions côtières et la zone nord.



‘’Les visibilités seront sensiblement affectées sur une bonne partie du pays par la présence de particules de poussière. Les vents seront de secteur nord à nord-est et d’intensité faible à modérée’’, ajoute la même source.