Dakar, 19 juin (APS) - Les prochaines 24 heures promettent d’être caniculaires sur le centre et le nord-est du pays, avec des pics de température variant entre 38°C et 44°C, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Sur les zones proches du littoral, les températures maximales seront comprises entre 28 °C à Dakar et 30 °C à Saint-Louis, indique-t-elle dans une prévision à courte échéance, à compter de ce samedi à 12 heures.

Les prévisionnistes soulignent que ‘’le ciel sera dégagé à ensoleillé sur une bonne partie du territoire, devenant passagèrement nuageux’’ sur les régions sud-est.

Ils annoncent des visibilités généralement bonnes et des vents qui seront d’intensité faible à modérée et de secteur nord-ouest à sud-ouest.