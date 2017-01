Dakar, 9 jan (APS) – Un temps ensoleillé à passagèrement couvert de voiles nuageux sera noté sur une bonne partie du territoire au cours des prochaines 24 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Dans son bulletin de prévision reçu lundi à l’APS, l’agence indique toutefois que "le temps chaud restera plus ou moins sensible sur le pays avec des pics de températures qui évolueront entre 35 et 37°C dans les régions de l’intérieur".



"La fraîcheur nocturne et matinale sera plutôt marquée sur le territoire sénégalais où les minima seront de 19 à 21°C", renseignent les prévisionnistes.



Selon eux, "les visibilités seront globalement bonnes. les vents seront de secteur nord-est et d’intensité faible à modérée".



Dans un autre document, l’ANACIM annonce que "des voiles de nuages seront momentanément notés sur une bonne partie du territoire au cours des prochaines 72 heures".



Elle signale cependant que "la chaleur restera plus ou moins marquée sur le pays malgré une légère baisse des températures journalières".



"La fraîcheur nocturne et matinale sera aussi sensible avec des minima qui tourneront autour de 20°C", ajoute-t-elle.