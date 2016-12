Dakar, 27 déc (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce pour les prochaines 24 heures "un temps ensoleillé" sur la majeure partie du pays à l’exception du littoral Nord.

"Un temps ensoleillé prédominera sur la majeure partie du pays à l’exception des régions proches du littoral Nord où le ciel sera passagèrement nuageux", indique l’agence dans son bulletin de prévision reçu à l’APS.

La même source indique que la sensation de chaleur sera ressentie sur la quasi-totalité du territoire ; toutefois le temps sera relativement doux au niveau des régions proches du littoral.

Le document relève que les températures maximales varieront entre 33 et 36°C au centre et au Nord-est du pays, ajoutant que la fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du territoire.

Les visibilités resteront dégradées par de la poussière notamment au nord et à l’est du pays. Les vents, d’intensités faibles à modérées, seront de secteur Est à Nord-est sur l’ensemble du pays, signale-t-il.

Dans un autre bulletin, l’ANACIM annonce qu’un temps ensoleillé prédominera sur l’ensemble du pays au cours des prochaines 72heures.

La sensation de chaleur persistera à l’intérieur du pays notamment au Nord-est où les températures maximales tourneront autour de 35°C, renseignent les prévisionnistes, ajoutant que la sensation de fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du pays.

"Les visibilités vont s’améliorer au cours des prochaines 24h et seront à nouveaux dégradées par de la poussière au cours des prochaines 48 et 72h. Les vents seront de secteur Est à Nord-est et d’intensités faibles à modérées sur l’ensemble du territoire", informe encore l’agence.