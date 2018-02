Dakar, 21 fév (APS) – Un temps ensoleillé prédominera sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 24h, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Au cours des prochaines 24 heures, suite à une légère baisse des températures, la chaleur sera moins soutenue sur la quasi-totalité du pays, notamment le long du littorale et les régions nord", indique l’agence dans son bulletin de prévision.

Les prévisionnistes notent que les maxima diurnes varieront entre 22° et 28°C sur la Côte et entre 36° et 40°C à l’intérieur.

La fraîcheur nocturne et matinale persistera sur le pays principalement sur le littoral et la zone Nord où les températures minimales seront comprises entre 13° et 17°C, renseignent-ils.

"Les visibilités seront globalement bonnes. Les vents seront de secteur Nord à Nord-ouest et d’intensités faibles à modérées", informe l’agence.