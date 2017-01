Dakar, 13 jan (APS) - Un temps ensoleillé prédominera sur l’ensemble du pays au cours des prochaines 72 heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la Météorologie (ANACIM).



La même source relève que la sensation de chaleur sera de plus en plus ressentie sur les régions Sud-est et Centre du pays où les températures les plus élevées seront relevées.

La fraîcheur au petit matin sera de mise sur une bonne partie du territoire notamment sur le nord et le Sud, ajoute le bulletin de prévision.

Les visibilités seront bonnes au-delà des prochaines 24 heures. Les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées, ajoute le document.



Dans un autre bulletin, l’ANACIM annonce une prédominance de ciel clair sur l’ensemble du pays au cours des prochaines 24 heures.

Il indique qu’un temps chaud sera ressenti sur l’ensemble du pays, notamment au Sud et Centre où des températures maximales varieront entre 33 et 36°C. A Dakar les températures seront plutôt clémentes.

La fraîcheur nocturne et matinale sera fortement ressentie sur l’ensemble du territoire principalement au Nord et Sud où les températures minimales avoisineront 15 à 12°C, précisent les prévisionnistes météo.