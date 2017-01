Dakar, 24 jan (APS) - Un temps ensoleillé prédominera sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 72heures, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Toutefois, relève l’Agence dans un bulletin de prévision, le temps sera relativement doux sur la zone nord et le centre-ouest du pays.



Ailleurs, malgré une légère baisse des températures, la sensation de chaleur persistera avec des températures maximales qui tourneront autour de 34°C, annoncent les prévisionnistes.

"Au cours des prochaines 48h et 72h, soulignent-ils, la chaleur sera plus ressentie sur les régions sud et centre avec des températures diurnes qui pourront remonter par endroits jusqu’à 36°C."

"La fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du territoire. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur nord-est et d’intensité faible à modérée", informe encore l’ANACIM.