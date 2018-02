Dakar, 23 fév (APS) - Un temps ensoleillé sera noté sur le pays avec des passages de voiles nuageux sur les localités nord au cours des prochaines 24 heures, prévoit l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).







Dans son bulletin météo parvenu à l’APS, l’agence relève que malgré une baisse notable des températures journalières, le temps chaud se maintiendra à l’intérieur du territoire où les pics de températures avoisineront 34° à 37°C.



Cependant, sur les régions proches du littoral, le temps restera clément avec un maximum de 22°C à Dakar, indiquent les prévisionnistes météo.

Selon eux, la fraîcheur nocturne et matinale sera sensible sur le pays notamment sur le littoral et la zone nord où des minima de 13° à 18°C seront relevés.



Les visibilités seront globalement bonnes et les vents seront de secteur nord à nord-ouest et d’intensités faibles à modérées, ajoutent-ils.