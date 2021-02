Dakar, 13 fév (APS) – L’Agence de la météorologie nationale prévoit au cours des prochaines 24 heures un temps ensoleillé sur une bonne partie du pays à l’exception des régions Nord et Sud du pays où régnera un ciel dégagé.



Elle table également sur une forte chaleur à l’intérieur du pays, particulièrement sur les localités Est et Sud où les maxima diurnes tourneront autour de 39°C à 42°C, alors qu’à Dakar, le temps sera moins chaud avec 25°C attendue.



Dans son bulletin de prévision à courte échéance, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce une fraicheur nocturne et matinale légèrement sensible sur le pays, particulièrement sur les régions proches du littoral où les températures minimales varieront entre 17°C à Dakar et 19°C à Louga et Mbour.



Sur le reste du pays les minima atteindront 20 à 22°C par endroits, rapporte le document transmis à l’APS.



Dans le même temps, les visibilités resteront globalement bonnes, tandis que les vents, d’intensité faible à modérée, seront de Nord à Nord-est sur le pays, assure l’ANACIM.





AKS