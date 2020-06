Dakar, 13 juin (APS) – L’Agence nationale de la météorologie prévoit au cours des prochaines 24 heures un temps nuageux sur la quasi-totalité du pays avec des possibilités de régénérescence de cellules pluvio-orageuses sur le sud et le centre du pays à partir de cet après-midi jusqu’à la matinée de dimanche.



Cet état fait aura pour conséquence une légère baisse des températures journalières, alors que la chaleur se maintiendra au nord et au nord-est du pays où les températures varieront entre 40° et 42° C par endroits, rapporte un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l’APS.



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM) souligne que les visibilités pourraient être légèrement affectées par de la poussière en suspension à partir de cette après-midi sur les localités Nord, Nord-est et Est du pays.



Elle ajoute que les vents seront de secteur Ouest à Sud-Ouest et d’intensités faibles à modérées au cours des prochaines 24 heures.





AKS