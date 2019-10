Dakar, 10 oct (APS) - Le temps devrait rester stable et plus clément sur la quasi-totalité du pays au cours des deux prochains jours, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Toutefois, l’ANACIM relève qu’il existe un ‘’risque de faibles pluies’’ sur l’extrême sud.

L’Agence annonce qu’en fin d’échéance, des activités pluvio-orageuses ‘’seront notées sur les régions orientales avec une possibilité d’extension sur le centre-sud’’.

Le temps devrait devenir plus clément, ‘’avec des températures maximales qui varieront entre 32 et 36° C’’.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.’’