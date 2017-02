Dakar, 3 fév (APS) - Un ciel plutôt dégagé prédominera sur le pays à partir de ce vendredi à minuit, et ce, jusqu’à lundi à la même heure, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Malgré une légère baisse des températures, le temps chaud se maintiendra sur les régions Sud et Centre du territoire, où les températures les plus élevées seront relevées ; toutefois, à Dakar, les températures resteront clémentes", écrivent les prévisionnistes dans un bulletin météo transmis à l’APS.

Ils précisent que "la fraîcheur nocturne et matinale sera de mise sur le pays et les visibilités seront réduites par des particules de poussières dans la journée de samedi sur les régions Nord et Centre du pays".

"A partir de dimanche, les visibilités s’amélioreront progressivement et les vents seront de Nord à Nord-est et d’intensité faible à modérée", relève l’agence dans son bulletin météo.

Elle ajoute que le ciel restera pratiquement dégagé sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 24h.

"Un temps chaud sera ressenti sur les régions de l’intérieur, notamment sur les localités Sud et Centre du pays où les températures minimales seront en dessous de 15°C", signale le texte.

"Les visibilités seront réduites par des particules de poussières au Nord du pays ; ailleurs elles seront bonnes et les vents seront majoritairement de secteur Nord à Nord-est et d’intensité faible à modérée", signale-t-il.