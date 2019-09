Kaolack, 2 sept (APS) – Le Réseau des jeunes de Kaolack (REJEK) a organisé, dimanche, une opération de reboisement dans deux écoles publiques de la capitale du Saloum, a appris l’APS.



’’Nous venons de planter 25 arbres dont 15 à l’école Khaliffa Niass de Dialégne et 10 à l’école Mansour Ba de Ndorong afin de contribuer à doter aux élèves un cadre paisible", expliqué à l’APS, Mame Ngoné Diankha, présidente du REJEK, à l’issue de l’activité.



Le choix de ces écoles est lié au fait qu’il n’y avait presque plus d’arbre dans les cours, alors que les élèves ont besoin d’un cadre de vie paisible, a-t-elle rappelé, soulignant que les arbres plantés avaient été acquis dans le cadre d’une collaboration avec le service des Eaux et Forêts.



La présidente du REJAK a ainsi invité les jeunes de Kaolack à s’investir massivement dans des activités de reboisement et de protection de l’environnement.



AFD/OID