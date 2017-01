Dakar, 10 jan (APS) - Il fera moins chaud "sur une bonne partie du territoire" sénégalais, en conséquence d’"une baisse considérable des températures journalières, notamment sur les localités de l’est et celles proches du littoral, surtout durant les journées de jeudi et vendredi", annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Le bulletin de prévision hebdomadaire reçu mardi soir de l’ANACIM affirme que "le ciel sera sous un couvert nuageux durant les prochaines 24 heures et s’éclaircira progressivement jusqu’en début de semaine prochaine".

"La fraîcheur ressentie la nuit et au petit matin" va concerner "l’ensemble du pays, où des températures minimales en deçà de 15°C pourraient être enregistrées par endroits, sur les régions de l’est et du nord du territoire" national.

"La mer restera stable sur toute la période de validité" du bulletin (11-16 janvier), ajoute l’ANACIM.