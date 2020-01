Dakar, 21 jan (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce pour les prochaines 24 heures un temps "marqué par une chaleur diurne sur les régions de l’intérieur’’, contre des températures "relativement clémentes" sur les régions côtières dont Dakar.



"Le temps sera marqué par une chaleur diurne sur les régions de l’intérieur notamment dans les zones Centre et Sud où les températures journalières atteindront des pics de 36 à 38°C", indique l’ANACIM dans son bulletin météo reçu mardi soir à l’APS.

Elle note que "sur les régions côtières les températures seront relativement clémentes, plus particulièrement à Dakar où une température journalière de 26°C sera relevée".

Selon l’ANACIM, la fraicheur nocturne et matinale "restera relativement sensible sur les localités Nord et le littoral avec des minima de températures qui y varieront entre 18 et 20°C".

"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées", signalent les prévisionnistes météo, qui tablent sur un "ciel sera plutôt nuageux sur le pays ces prochaines 24 heures".

SG/BK