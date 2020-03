Dakar, 10 mars (APS) – Une forte chaleur sera encore ressentie au cours des prochaines 24 heures à l’intérieur du pays où les températures journalières varieront entre 40 et 43° c, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



’’La forte chaleur restera ressentie à l’intérieur du pays, où les températures journalières enregistrées varieront entre 40 et 43°C’’, indique la structure dans un bulletin de prévision parvenu à l’APS.



Sur le long du littoral par contre les maxi diurnes resteront moins élevés et ne dépasseront pas les 28°C à Dakar et 33°C au Cap Skirring. ’’La fraicheur nocturne et matinale peu sensible, sera légèrement ressentie sur le littoral Nord du pays’’, fait savoir l’ANACIM.



Elle assure que le ciel sera dégagé sur une bonne partie du territoire avec toutefois des passages nuageux qui seront notés sur les régions sud-est, alors que les vents, d’intensités faibles à modérées, seront généralement de secteur Nord à Nord-est.



AKS/OID