Dakar, 14 mai (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une forte chaleur, notamment dans les régions du nord et de l’est du pays, durant la journée de samedi.

‘’En raison d’une hausse progressive des températures, la chaleur restera marquée (…), notamment dans les régions nord et est où les températures maximales seront comprises entre 43 et 46° C’’, indique un bulletin de l’ANACIM.

Dans ses prévisions pour les prochaines vingt-quatre heures, à compter de ce vendredi à 21 heures, elle annonce un temps plus clément dans les zones proches du littoral, dont Dakar et Mbour, où la température ne dépassera pas 27° C.

Une fraîcheur nocturne et matinale va même intéresser les régions situées près de la côte, selon l’ANACIM.

Le ciel sera ensoleillé ou passagèrement nuageux, sur la majeure partie du pays.

Les visibilités seront généralement bonnes, avec des vents dominants, qui auront une intensité faible ou modérée.