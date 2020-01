Dakar, 27 jan (APS) – La qualité de l’air sera "mauvaise" dans plusieurs parties de Dakar durant la journée de ce lundi 27 janvier, a-t-on appris auprès du Centre de gestion de la qualité de l’air (CGQA).

Cette dépréciation de la qualité de l’air concerne la ville de Guédiawaye et trois communes d’arrondissement situées à Dakar : Dakar-Plateau, la Médina et Bel Air.

"L’indice global de la qualité de l’air pour Dakar est rouge pour la journée du 27 janvier. Les concentrations de polluants sont plus élevées au niveau des HLM", ajoute le CGQA dans une note reçue à l’APS.

La même source annonce une "très mauvaise" qualité de l’air dans la commune d’arrondissement des HLM.





"Limiter et éviter toute activité physique et sportive intense (une compétition par exemple) se déroulant à l’extérieur et pouvant augmenter de façon importante le volume d’air et de polluants inhalés", recommande le CGQA, un établissement du ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Il conseille de "veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritant les voies respiratoires, tels que l’usage de l’encens, de solvants et surtout la fumée de tabac".

"Les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires doivent éviter de s’exposer longuement à l’air extérieur pendant la [journée du lundi 27 janvier", ajoute la même source.