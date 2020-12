Dakar, 16 déc (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie prévoit au cours de la nuit de mercredi un ciel passagèrement nuageux et ensoleillé la journée de jeudi sur une bonne partie du territoire.



Dans un bulletin de prévision à courte échéance, l’ANACIM table également sur un maintien d’un temps chaud à l’intérieur du pays, principalement sur les localités de l’Est et du Centre où les températures avoisineront 37 à 40°C.



La fraicheur nocturne et matinale persistera sur l’ensemble du territoire, alors que les visibilités seront généralement bonnes, indique le document transmis à l’APS.



Il ajoute que les vents seront globalement de secteur nord et d’intensité faible à modérée.





