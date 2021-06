Dakar, 13 juin (APS) – L’Agence nationale de la météorologie annonce des pluies accompagnées d’orages durant la soirée de dimanche sur les localités Sud et Centre-sud du pays.



‘’Au cours de cet après-midi et de la nuit, des pluies accompagnées d’orages seront notées dans les localités Sud et Centre-sud. Sur le reste du territoire, le ciel sera plutôt nuageux’’, rapporte la structure dans un bulletin de prévision transmis à l’APS.



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie indique qu’un temps chaud se maintiendra sur le pays, particulièrement dans la zone Est où les pics de températures atteindront 43 à 45°C.



Les visibilités pourraient être légèrement réduites par de la poussière en suspension sur les régions Nord dans la journée du Lundi, alors que les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest sur l’ensemble du pays, signale l’ANACIM.







