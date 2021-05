Dakar, 20 mai (APS) - Le gouvernement s’est engagé dans l’élaboration d’une stratégie de renforcement des compétences pour un développement résilient face aux changements climatiques et créateur d’emplois, a souligné, jeudi, Gora Niang, directeur du centre d’éducation et de formation environnementale (CFEE).



Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de ’’Adapt’Action’’, une initiative de l’Agence française de développement (AFD) pour relever le défi de l’opérationnalisation de l’Accord de Paris sur le climat par la mise en œuvre des aspects relatifs à l’adaptation au climat, de la contribution déterminée au niveau national (CDN).



’’Ces actions d’information, de sensibilisation, d’éducation, de formation et de participation citoyenne, nous devons les inscrire au sein de toutes les politiques publiques et à chaque étape de l’éducation que celle-ci soit formelle ou informelle’’, a dit M. Niang.



Il s’exprimait lors du lancement du projet d’élaboration de cette stratégie de renforcement de compétences des acteurs sectoriels pour un développement résilient face au climat.



Pour Gora Niang, ’’l’intégration opérationnelle des enjeux et pratiques de l’adaptation aux changements climatiques dans les stratégies et les programmes de l’école sénégalaise est bien évidemment un défi majeur’’.



’’Il s’agit de changer à plus âge, de l’école à l’université en passant par les daaras et au niveau de toute la communauté car, l’école est une porte d’entrée constituant le lieu de transmission de connaissance et de savoirs qui pourront être diffusées sur l’ensemble du territoire national’’, a expliqué, le directeur du CFEE.



Dans cette optique, a fait noter, Gora Niang, l’objectif global du ministère de l’Environnement défini dans la lettre de politique sectorielle de ce département, est la création d’une dynamique nationale de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques publiques.