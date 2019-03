Dakar, 6 mars (APS) - Le gouvernement sénégalais a adopté mercredi en conseil des ministre le projet de décret portant création de la réserve urbaine naturelle de la grande Niaye de Pikine, a appris l’APS de source officielle.

L’annonce a été faite dans le communiqué rendant compte de la réunion hebdomadaire du gouvernement qui s’est réuni sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall.

En octobre dernier, le ministère de l’Environnement et du Développement durable avait annoncé, dans un communiqué, avoir classé en zone humide protégée la ‘’grande Niaye’’ de Pikine- Guédiawaye (Dakar) dont une partie abrite le Technopole.

Cette décision de classement, considérée comme le niveau de protection le plus élevé, avait alors été présenté comme l’expression de l’engagement des pouvoirs publics à assurer la préservation de l’environnement des Sénégalais, en application de l’article 25.2 de la Constitution, introduit par la révision de 2016.



Avec ses dépressions, cette zone est le réceptacle des eaux provenant de la nappe phréatique et des eaux pluviales dakaroises. Elle accomplit aussi des fonctions écologiques et socio-économiques telles que le maintien de la biodiversité en servant d’habitat à des espèces floristiques et faunistiques menacées.



Elle est par ailleurs le lieu de reproduction et une étape migratoire pour 223 espèces d’oiseaux et abrite aussi des activités maraîchères occupant un nombre de 600 personnes.



Les autres fonctions du technopôle résident dans l’atténuation des inondations, l’amélioration de la qualité des eaux par le recyclage, l’épuration bactériologique, l’interception des matières en suspension, le stockage du carbone atmosphérique par séquestration, la production d’oxygène et la dépollution de l’air.