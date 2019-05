Saint-Louis, 24 mai (APS) – Les travaux de construction de la digue de protection côtière de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis (nord), vont bientôt démarrer pour coût de 10,496 milliards de francs CFA, un financement de l’Agence française de développement (AFD) et de l’Etat du Sénégal, a appris l’APS.

Lors de la réunion, ce vendredi, du comité de pilotage du projet de protection côtière de Saint-Louis, l’adjoint au gouverneur de la région de Saint de Saint-Louis en charge du Développement, Khadim Hann, a salué le projet de réalisation de ces travaux qui vont consister en des enrochements.

La réunion s’est tenue en présence de l’adjoint au maire de Saint-Louis, Alioune Diop, et d’un responsable de l’Agence française de développement (AFD).

Cette digue de protection d’une longueur de 2150 mètres et de 3 mètres de hauteur permettra aux populations de faire face à l’avancée de la mer, a-t-il souligné. Les travaux vont s’étaler sur 18 mois et la durée de vie de l’ouvrage est estimée entre 30 et 50 ans.

Selon Mamadou Wade, ingénieur en génie civile et Secrétaire général de l’Agence de développement municipal (ADM), cette première réunion du comité de pilotage, pour présenter et valider le projet, permettra "le démarrage effectif des travaux (…)".

"L’avancée de la mer a fait des dégâts sur la Langue de Barbarie, et c’est d’ailleurs, lors de la visite des présidents Macron et Macky, à Saint-Louis, que des mesures d’urgence ont été prises pour régler définitivement le problème l’érosion côtière", a-t-il souligné.

M.Wade a ajouté qu’un projet de gestion des eaux pluviales et un autre pour le relèvement d’urgence de la résilience de Saint-Louis sont en cours d’exécution.

"Il sera question de reloger les populations victimes de l’érosion au niveau de la Langue de Barbarie dans une zone déjà aménagée et sécurisée, pour accueillir les personnes déplacées", signale-t-il.