Dakar, 14 juil (APS) - Le Comité régional sur les changements climatiques dans la région de Dakar (COMRECC) installé mercredi vise à enclencher une dynamique nouvelle de prise en charge du climat dans la planification locale, a dit Baba Dramé, directeur de l’Environnement et du Développement durable.

Ce comité va aider à mieux comprendre et gérer les risques liés aux changements climatiques, à travers un meilleur renforcement de capacités des acteurs de la région, a-t-il ajouté.

M. Dramé intervenait, mercredi, à Dakar, au cours de l’atelier d’installation du comité régional sur les changements climatiques de la région de Dakar (COMRECC).

En Afrique et particulièrement au Sénégal, a dit M. Dramé, ’’le changement climatique est une menace pour la sécurité alimentaire, pour le développement économique et social’’.

’’Ce sont des défis urgents et à inscrire dans le moyen et long terme, d’où une coopération nationale, régionale, internationale, vigoureuse et robuste’’, a-t-il expliqué.

Selon lui, ’’dans le processus de lutte contre les changements climatiques, il sera important d’optimiser les ressources pour nous adapter et pour accroître notre développement avec une stratégie d’atténuation et de les territorialiser conformément à la volonté du chef de l’Etat de donner un cachet territorial aux politiques publiques’’.

’’Notre département veillera à la mise en place d’un cadre de suivi de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN) articulé autour du comité national changements climatiques (COMNACC) et des COMRECC’’, a assuré, le directeur de l’Environnement.

Ils seront chargés, a-t-il fait noter, ’’de rendre compte régulièrement au gouvernement de la mise en œuvre de la CDN, d’interagir avec les ministères sectoriels, de développer une stratégie d’engagement du secteur privé, de la société civile et des collectivités territoriales’’.

A ce propos, a-t-il ajouté, la mise en œuvre de la CDN est une tâche ardue qui, outre la volonté politique effective, requiert une approche participative et inclusive.

’’Son exécution et son suivi, nous interpellent de même que la mobilisation des financements nécessaires à sa mise en œuvre’’, a-t-il insisté.

’’Nous sommes tous conscients que le climat a évolué, que la mer avance, et que les vagues et îlots de chaleur sont de plus en plus intenses. L’homme est le responsable de ces modifications climatique et se doit de trouver la solution face à ce phénomène’’, a-t-il souligné.

D’autre part, a-t-il relevé, les acteurs territoriaux et autres acteurs déconcentrés doivent faire face à cette responsabilité alors qu’ils sont eux-mêmes confrontés à de nombreux défis liés au climat.

C’est pourquoi, a insisté, Baba Dramé, ’’ces acteurs doivent disposer d’outils qui leur permettent d’appréhender facilement cette question des changements climatiques pour mieux l’intégrer dans leurs activités de planification’’.

D’après lui, toute décision de développement doit nécessairement être résiliente au changement climatique.