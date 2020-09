Dakar, 9 sept (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce l’installation, au cours des 24 prochaines heures, d’une instabilité généralisée sur la quasi-totalité du territoire.

Cette situation sera marquée par des orages et pluies d’intensité variable qui "intéresseront la plupart des localités situées à l’est, au sud et au centre du pays", précise-t-elle dans une prévision à très courte échéance, à compter de ce mercredi à 12 heures.

Selon l’ANACIM, "au-delà des prochaines 24h, les activités pluvio-orageuses seront beaucoup plus localisées sur le centre-ouest et le sud-ouest du pays". Néanmoins, "des pluies sporadiques pourraient être notées par moments et par endroits sur le reste du territoire".

Pour les prochaines 24 heures, elle annonce qu’"une légère baisse des températures diurnes sera notée sur l’ensemble du territoire", avec des températures maximales variant entre 30°C à Dakar et 35°C à Bakel.

Les prévisionnistes tablent sur des visibilités généralement bonnes. Ils annoncent que "les vents seront d’ouest à nord-ouest et d’intensité faible à modérée", mais "redeviendront de secteur sud et d’intensité faible à modérée à partir des prochaines 48h".