Ziguinchor, 13 août (APS) - Le maire de Ziguinchor (sud), Abdoulaye Baldé, a lancé jeudi un programme de désensablement des rues et voies publiques de la ville pour la rendre ‘’plus propre et plus attractive’’, a constaté l’APS.

Des conseillers municipaux, des chefs de quartier et des agents de nettoiement ont pris part à la cérémonie officielle de lancement du projet dont le but est d’ouvrir ‘’une nouvelle ère en matière de gestion de l’environnement de la ville’’.



Des agents de nettoiement ont été recrutés par la mairie pour la mise en œuvre du programme. ‘’Nous avons procédé au recrutement de 73 agents qui sont chargés uniquement des activités de désensablement de la ville. Chaque semaine, les principales voies publiques, les rues et les artères seront nettoyées et désensablées’’, a assuré M. Baldé après avoir lancé le programme au rond-point Jean-Paul II.



Cette initiative de la mairie de Ziguinchor s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds d’entretien routier autonome, qui a financièrement pris en charge le recrutement des 73 agents. Soixante-dix d’entre eux vont s’occuper du désensablement de la commune, et les trois autres sont chargés de superviser leur travail.

‘’Ce programme va durer trois années. Nous allons maintenir le même effectif de 73 agents jusqu’en décembre 2020. Mais à partir de janvier 2021, nous allons élargir l’effectif en recrutant jusqu’à 150 agents’’, l’objectif de la mairie étant de ‘’rendre la ville propre et attractive’’, a indiqué Abdoulaye Baldé, également député.

‘’Il y a beaucoup de sable qui envahit nos routes, nos rues et nos avenues. Avec ce programme, nous aurons une ville bien assainie’’, a-t-il dit, assurant que du matériel de nettoiement (brouettes, pelles et balais) a été mis à la disposition des agents de nettoiement.

Abdoulaye Baldé rappelle que des opérations de curage des caniveaux sont en cours dans la commune de Ziguinchor, où tombent de fortes pluies depuis plusieurs jours.

‘’En partenariat avec le ministère de l’Assainissement et de l’Eau, la mairie a mis en place un dispositif d’appoint qui nous permet de procéder au curage des caniveaux. Nous avons affecté des camions à ces tâches. D’autres véhicules, dont un camion-hydrocureur, sont attendus dimanche prochain, ainsi que des tracteurs, pour plus d’efficacité dans les activités de curage et de nettoiement’’, a indiqué le maire de Ziguinchor.