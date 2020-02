Mbour, 15 fév (APS) – Le coordonnateur de l’Unité de coordination de la gestion de déchets solides (UCG), Mass Thiam, a préconisé, samedi une ‘’approche inclusive et participative’’ dans la mise en œuvre du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGEB).



‘’Le caractère transversal de la gestion des déchets et la multitude d’acteurs nous imposent d’adopter une approche inclusive et participative pour que les parties prenantes puissent adhérer aux initiatives formulées dans la mise en œuvre du projet’’, a-t-il dit à un atelier d’élaboration des mesures d’urgence pour l’amélioration de la gestion de la décharge de Mbeubeuss.



‘’Cette approche est fondamentale au regard de la sensibilité des activités que le PROMOGED va dérouler sur la décharge de Mbeubeuss. Ce projet est conçu pour fournir une solution intégrée et durable aux déchets solides à travers des réformes visant à améliorer la durabilité du secteur sur les plans politique, institutionnel et financier’’, a souligné M. Thiam.



Selon lui, le projet va s’articuler autour de la réalisation d’infrastructures couvrant l’ensemble de la chaine de valeur, partant de la collecte, du transfert, du traitement, de la valorisation jusqu’au recyclage.



ADE/AKS