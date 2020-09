Saint-Louis, 25 sept (APS) - L’ancien directeur général de la SDE, Mamadou Dia, a été réélu pour un troisième mandat de 3 ans à la tête de la Fédération internationale des opérateurs privés de gestion d’eau (Aquafed), jeudi, lors d’une assemblée générale tenue à Paris (France), a appris l’APS.



Mamadou Dia, actuel directeur Eau et Assainissement du groupe Eranove, dirige l’Aquafed depuis septembre 2014.

M. Dia, également président du conseil départemental de Podor, "a bénéficié de la confiance de ses paires", en raison de "son expertise" dans les questions liées à l’eau et à l’assainissement, indique un communiqué.

La Fédération internationale des opérateurs privés de l’eau se veut un groupe de défense international qui vise à connecter les organisations internationales avec les fournisseurs privés de services d’eau et d’eaux usées.

L’AquaFed, créée en 2005 et basée à Paris, avec un bureau de liaison à Bruxelles, est la Fédération internationale des opérateurs privés d’eau. Basé à Paris et avec AquaFed représente plus de 400 opérateurs privés fournissant des services d’eau et d’assainissement dans plus de 40 pays à travers le monde.

BD/BK