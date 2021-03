Matam, 22 mars (APS) - Le directeur général de l’office national de l’assainissement du Sénégal, Ababacar Mbaye, a effectué, lundi, une visite de chantier des projets d’assainissement de la ville de Matam dont le coût est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA, a constaté l’APS.

"Je suis venu à Matam pour voir l’état d’avancement du projet important des 10 villes dont Matam a bénéficié. C’est un projet très important qui a permis à Matam de bénéficier des infrastructures de qualité à haute portée", a-t-il expliqué à des journalistes à la fin de la visite, en présence des techniciens, des autorités administratives et des élus locaux.

Le DG de l’ONAS a cité entre autres, une station de traitement des eaux usées d’une capacité très importante d’activité de curage, un réseau d’assainissement.

"On peut dire pratiquement que les 90% ont été posés et normalement d’ici fin avril tout sera terminé", a dit M. Ndiaye, ajoutant qu’il ne reste que la mise en eau pour pouvoir aller à la mise de fonctionnement.

Il a par ailleurs salué la mobilisation des populations à se raccorder au réseau d’assainissement.

"On a prévu 1000 branchements, mais actuellement 800 à 900 ont pris leur quitus pour pouvoir se connecter au niveau des eaux", a-t-il fait savoir, soulignant que 29 édicules sont réalisées au niveau des établissements scolaires et même des écoles coraniques en ont bénéficié.

Il a annoncé que le projet est à plus de 80% de taux d’exécution physique et d’ici fin avril les travaux de construction de deux stations de pompage doivent être terminés et il restera la mise en place des équipements.